Com a chegada de 2022, o concurso da Câmara Municipal de Campo Grande (MS) que vai preencher 20 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior, ficou ainda mais atrativo para quem procura uma oportunidade de emprego.

Os salários para os cargos oferecidos foram reajustados em 32%, como determina o Plano de Cargos e Salários para os servidores efetivos aprovados no final do ano passado. Com isso os salários iniciais passam a ser de R$ 2.341,68 e R$ 3.967,73, respectivamente. O novo plano prevê ainda reajustes nos dois próximos anos e ganhos de até R$ 10.313,44 ao longo da carreira.

Para não ficar de fora é preciso atenção à inscrição, ao prazo para preencher o formulário e para o pagamento da taxa. As inscrições estão abertas até 23 de janeiro, no site do Instituto Selecon, organizador. O valor de inscrição é de R$ 90,00 para o cargo de nível médio e de R$ 110,00 para os cargos de nível superior. Somente após o pagamento da taxa a inscrição é efetiva. É preciso ler o edital antes de realizar a inscrição.

As provas estão previstas para o dia 20 de março. Para o cargo de nível médio, o conteúdo da prova objetiva terá Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos. E, para os cargos de nível superior, serão avaliados também Conhecimentos de Língua Portuguesa, Informática, além de Noções de Administração Pública e Conhecimentos Específicos.

Haverá também prova prática no dia 19 de maio para os cargos de tradutor de Libras. A homologação do resultado final e convocação para a posse deve ocorrer em 17 de junho de 2022. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Serviço

Concurso da Câmara Municipal de Campo Grande-MS

Vagas: 20 + cadastro de reserva

Inscrição: até 23 de janeiro pelo site www.selecon.org.br

Taxa: R$90,00 (médio), R$ 110,00 (superior)

Edital e informações: www.selecon.org.br