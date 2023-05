Cariocas são presos com contrabando de armas na fronteira

Os cariocas Lucas Alves Aquino, 28 anos e o advogado Lucas Faccio, 33 anos foram presos por porte ilegal arma de fogo de uso restrito. Com eles foram apreendidos 4 pistolas e 10 carregadores contrabandeados do Paraguai. Eles foram flagrados com o armamento em Ponta Porã, na fronteira com Pedro Juan Caballero.

O rapaz de 28 anos diante do flagrante alegou ter sido contratado por R$ 3 mil para trabalhar como motorista. O advogado disse que levaria as armas de fogo até o Rio de Janeiro para revender. Diante dos fatos a dupla foi encaminhada para a DEPAC para as devidas providências.