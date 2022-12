O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande agradeceu o gesto da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, em apresentar o novo secretário municipal de Saúde, ex-vereador Dr. Sandro Benites, na manhã desta terça-feira (06.12), em a visita antes da sessão. A prefeita apresentou formalmente a nova equipe da saúde municipal, seus superintendentes e coordenadores de setores da Secretaria e pontuou que a meta é ampliar o diálogo e parceria com a Câmara para melhorar o atendimento à população, no setor que mais gera reclamações e reivindicações.

“A expectativa é boa! Não só porque acredito na competência do Dr. Sandro Benites, por ter sido eleito vereador, assim como todos os demais vereadores médicos da Câmara que poderiam exercer essa função. Realmente a Saúde é uma pasta difícil, da qual vêm a maioria das reclamações hoje da população. Mas o povo nos elegeu tendo a certeza de que desempenharíamos um bom trabalho e não podemos decepcionar a população. Vamos continuar ajudando no que for possível e cobrando onde entendermos estar ocorrendo erros. A Câmara vai dar esse apoio. Esse gesto da prefeita vir e apresentar a equipe é muito bom. Somos poderes independentes, mas estamos sempre buscando harmonia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A prioridade zero é atender a população”, disse o presidente da Casa de Leis, agradecendo a visita da prefeita e a apresentação da nova equipe da Sesau.

A prefeita Adriane Lopes declarou que desde o início de sua gestão o presidente Carlão sempre pontuou a necessidade de melhorar a gestão da Sesau. Ela informou que vem conversando com o presidente e vereadores para uma construção conjunta, citando o fato de um ex-vereador estar assumindo a pasta da Saúde.

“Hoje estamos apresentando o novo secretário, trazendo toda equipe técnica para que os vereadores conheçam, para que a gente possa, nessa caminhada, fazer com que as políticas públicas atinjam o objetivo, que é atender nossa comunidade”, afirmou.

O novo secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, declarou que buscou na sociedade pessoas com conhecimento técnico, destacando a secretária-adjunta Rosana Leite, que tem experiência nos Ministérios da Saúde e Educação, presidiu o Conselho Regional de Medicina e esteve à frente do enfrentamento à Covid-19 no Hospital Regional.