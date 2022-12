Em entrevista na manhã desta quinta-feira (29), ao Programa Jornal das Sete – da Rádio FM UCDB 91.5, com a jornalista Karina Anunciato, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, falou sobre o papel de interlocução da Casa na crise do Transporte Coletivo, professores e fiscais da prefeitura. Carlão falou que mesmo no recesso parlamentar, os vereadores da Capital estão trabalhando para ajudar nas negociações com as categorias, visando o bem estar dos municípes.

“São demandas que não esperam e a Câmara está atenta para auxiliar neste papel de interlocução! Vamos continuar discutindo com todos os agentes envolvidos para encontrar um denominador comum. No caso do transporte coletivo, não vamos permitir que a passagem chegue a esses R$ 8,00 Reis, penalizando os usuários que já pagam uma tarifa alta. Se necessário, votaremos a isenção do subsídio do ISSQN, o quanto antes. Tem o aporte do Governo do Estado também fundamental para resolver a conta que não fecha. A Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara se reuniu nesta semana para auxiliar a evitar a greve dos motoristas. Não podemos deixar que serviços essenciais sejam paralisados”, destacou Carlão.

O presidente ressaltou que são cerca de 150 mil usuários que precisam do serviço para suas atividades cotidianas, o transporte coletivo é um serviço essencial.

“O presidente da Comissão, vereador Coronel Alírio Villasanti, está encabeçando essas negociações com os demais vereadores, para evitar a greve dos motoristas e fechar um valor de tarifa viável para todos”.

Carlão falou que os vereadores estão trabalhando também na negociação com os professores. Para que seja feito um escalonamento para o pagamento do reajuste da categoria. Outra polêmica que Câmara está buscando solução é o reajuste dos fiscais da prefeitura, que têm o salário vinculado ao teto que é o salário da prefeita AdrianeLopes.

“Temos que encontrar alternativas para que os trabalhadores dessa importante categoria tenham seus direito respeitados na questão do reajuste, sem que seja necessário o aumento do salário da prefeita. Vamos buscar um mecanismo legal para isso”, disse o presidente.

Carlão destacou o papel da Câmara: trabalhar para que os problemas da cidade sejam solucionados.

“Estamos trabalhando para resolver essa crise com as categorias. Cobrando do Executivo a solução nos problemas da saúde, fazer com que as obras paradas sejam concluídas, tudo para melhorar a qualidade de vida da população. Fiscalizando sem perder harmonia e independência entre os Poderes”.

Novo biênio 2023/2024 – A Mesa Diretora da Câmara Municipal toma posse para o novo biênio 2023/2024, no dia primeiro de janeiro, às 9horas na Casa de Leis e o vereador Carlão será reconduzido ao cargo de presidente. Ele afirmou que a Casa permanecerá popular, democrática e de portas abertas para o povo!

“Vamos trabalhar árduamente contra o caos! Superar as crises da cidade para retomarmos o foco do desenvolvimento em Campo Grande. Equilibrar as contas da cidade e ver nossa população avançando em qualidade de vida. Na Casa de Leis, nosso alvo é em favor dos munícipes. Vamos fazer as audiências públicas, sessões comunitárias, cursos para servidores e sessões ordinárias celeres e produtivas. Agradeço ao apoio dos vereadores que confiaram em mim para permanecer como presidente”, concluiu.