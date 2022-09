O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), repercutiu durante a sessão desta terça-feira (27), a quantidade de vídeos com fake News atacando familiares de candidatos que participam das eleições deste ano. Carlão disse que repudia ataques de cunho pessoal, familiar e reforçou que a política se faz com propostas e ideias e não ataques pessoais. Para ele, é preciso elevar o nível da campanha e focar no debate das propostas.

“Especialmente aos familiares. Essa política está baixando muito o nível dos ataques aos candidatos. De todos os lados estão fervendo fakes ofensivos a família, não defendo essa prática, fico triste de ver o nível das discussões e ofensas. Repudio quem faz campanha desse jeito! A Campanha se faz com propostas e projetos. As críticas podem até surgir, mas ao trabalho, às ações, às ideias e não à família ou assuntos de foro íntimo que nada têm a ver com a administração pública. Os candidatos precisam apresentar requisitos de idoneidade para terem suas candidaturas homologadas. As questões pessoais, o eleitor é capaz de avaliar sem que seja necessário vídeos fakes ou exposições desnecessárias e infundadas”, disse Carlão.

O presidente do Poder Legislativo Municipal disse que é preciso eliminar do processo eleitoral esse tipo de estratagema eleitoral, visando enganar o eleitor com informações falsas.

“São mentiras contadas como verdades e que deixam rastros de sofrimento nas pessoas envolvidas. Além de ser crime de calúnia e difamação. Quem faz essas fakes e quem compartilha precisa responder judicialmente. A informação relevante no processo eleitoral é a que apresenta os candidatos e seus planos de gestão. As questões de caráter pessoal também merecem atenção, mas é o eleitor que precisa escolher em quem confiar, sem ser influenciado por mentiras e armações de baixo nível”, ponderou.