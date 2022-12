O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, participou na manhã desta quarta-feira (21.12) da inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF), Jardim Presidente – Dr. Nasri Siufi. Carlão reivindica há quase uma década a retomada dessa obra que estava paralisada e destacou a importância para os moradores da região. Autor da emenda para a construção da USF, aprovada em 2011, também é autor da Lei que deu nome a Unidade.

“Sou autor da emenda e da Lei que deu nome a essa Unidade de Saúde da Família (USF), do Jardim Presidente – Dr. Nasri Siufi. Votamos na Câmara, em meu primeiro mandato, a emenda para construção da Unidade Básica em 2011 e em dezembro de 2012 a Lei que deu o nome dessa unidade tão sonhada pelos moradores de toda região. Equipamento público que sempre cobrei do Executivo e que agora vai atender mais de 10 mil pessoas por mês com atendimento com equipe de saúde da família e equipe de saúde bucal. Estou muito feliz com essa inauguração! Parabenizo ao então prefeito Marquinhos que retomou a obra e a prefeita Adriane Lopes pela conclusão e inauguração”, afirmou, acrescentando que conheceu o Dr. Nasri Siufi e que fez essa homenagem póstuma nominando a USF e a Avenida, prolongamento da Av. Pref. Ludio Martins Coelho, Região Lagoa.

Carlão ressaltou sua esperança de que a atual gestão municipal supere os desafios e recoloque a cidade nos trilhos do desenvolvimento.

“Vivemo um momento conturbado no país e no mundo, crise sanitária e econômica com a Pandemia e essa guerra. E as consequências são sentidas intensamente sempre pela população carente. Mas tenho muita esperança que nessa nova fase administrativa, em nível federal e estadual, vai auxiliar nosso município a avançar. Nós, vereadores da Câmara, estamos prontos para unir esforços pelo bem da Capital e da nossa população”, afirmou.