Carlão preside solenidade do Título de Cidadão Campo-Grandense

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal, conduziu a solenidade de outorga do Título de Cidadão Campo-Grandense, Medalha do Mérito Legislativo e Título de Cidadão Benemérito em comemoração aos 124 anos da Capital, realizada na noite desta quinta-feira (24). Durante sua fala, o presidente agradeceu a todas as pessoas que ajudam diariamente a construir uma cidade melhor para viver e ressaltou a homenagem àqueles que fazem a diferença. O evento contou com inúmeras personalidades de destaque, entre elas, a ministra da mulher Aparecida Gonçalves, do Governador Eduardo Riedel, da senadora Tereza Cristina e do presidente da Assembleia Legislativa – deputado Gerson Claro.

“Me lembro quando sai de Pedro Gomes, na década de 80, numa kombi para trabalhar como servente de pedreiro, sem muita expectativa. Campo Grande me recebeu muito bem. Uma cidade bonita, humana e acolhedora. Foi aqui que me casei em 1986 e criei meus filhos. Amo Campo Grande e esse é o momento que escolhemos, o aniversário da cidade, para homenagear vocês que fizeram a diferença. Em meio aos nossos homenageados estão pessoas que se destacaram como sindicalistas, empresários, políticos, secretários e várias pessoas que contribuíram com o município”, disse Carlão.

O presidente ressaltou que a Câmara tem um papel fundamental na sociedade, de legislar, fiscalizar e também de congratular aqueles que merecem. Reforçando o trabalho dos vereadores, Carlão informou que na segunda-feira a prefeitura deve enviar à Câmara Municipal projeto de lei relacionado ao pagamento do piso nacional da enfermagem. “Já na sessão ordinária de terça-feira, a proposta deve ser colocada em votação”, disse.

Carlão homenageou o diretor-presidente da Águas Guariroba – Themis de Oliveira, a primeira mulher a ocupar a presidência do Crea-MS em seus mais de 40 anos de existência – Vania Abreu de Mello e o diretor do Instituto de Medicina e Odontologia Legal do MS – Silvio Luis da Silveira Lemos.