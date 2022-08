O CEO do curso de Medicina da Universidade Central do Paraguai (UCP) e candidato a deputado federal Carlos Bernardo (MDB) concedeu na manhã desta terça-feira, dia 16 de agosto, entrevista para a imprensa brasileira e paraguaia, em Pedro Juan Caballero.

A entrevista marca o início oficial da campanha eleitoral, e foram abordados os projetos do candidato para a Câmara Federal. O trabalho do deputado federal será pautado por trabalhar pelas regiões de fronteira, tanto com o Paraguai quanto com a Bolívia, além de atuar para atender aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, respeitando as potencialidades de cada região e as necessidades da população. “Ainda neste ano, estaremos retomando a construção do nosso hospital escola em Pedro Juan Caballero. Temos muitos projetos e vamos trabalhar pela nossa fronteira”, destacou.

Entre os destaques na saúde, o candidato a deputado federal pretende atuar para a criação de dois Hospitais Binacionais, nas fronteiras com o Paraguai e com a Bolívia, com administração compartilhada com o Brasil. “Um projeto audacioso, para oferecer saúde gratuita e de qualidade para nossa população de fronteira”, afirmou Carlos Bernardo.

Outro tema também abordado durante a entrevista é o exame Revalida, que segundo análise do candidato a deputado federal Carlos Bernardo, é elaborado de especialistas para especialistas responderem, e com uma nota de corte de 98%. “Ou seja, é feito para que um estudante recém-saído de uma escola médica não seja aprovado, é até desumano como são tratados os médicos formados no exterior. Como deputado federal, pretendo integrar a Comissão de Educação e atuar fortemente na defesa dos nossos estudantes, para que a nossa saúde possa contar com novos médicos, realmente preparados para exercer a medicina”, declarou.

Sobre as cotas de compras no Paraguai e na Bolívia e a Zona Franca de fronteira, Carlos Bernardo pretende também trabalhar para que haja paridade com as cotas da Europa e dos Estados Unidos, que hoje é de 1500 dólares. “Nossa zona franca da fronteira irá sair do papel, e vamos trabalhar muito para fortalecer o comércio das nossas fronteiras. É injusto que nossa cota seja de apenas 500 dólares. Iremos buscar a comunhão entre o Brasil, Paraguai e Bolívia, ajudar nosso povo da fronteira. Nunca foi vista uma parceria tão forte se eu conseguir chegar ao Congresso Nacional”, analisou.

Com o início oficial da campanha, Carlos Bernardo já figura entre os principais candidatos a deputado federal, aparecendo em 7⁰ lugar nas intenções de voto, e conquistando chances reais de ocupar uma das oito cadeiras do Estado de Mato Grosso do Sul na Câmara Federal. “Iremos intensificar o empenho na nossa campanha, buscar apoio e lideranças para que nossos projetos possam ser desenvolvidos pela nossa fronteira e por Mato Grosso do Sul. Irei trabalhar muito pelo nosso povo, e ser um representante que irá orgulhar a todos pelo trabalho realizado”, concluiu o candidato a deputado federal.