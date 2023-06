Carlos Bernardo defende candidatura própria do MDB em Ponta Porã

O empresário rural e de ensino superior de Medicina, Carlos Bernardo defendeu que o MDB tenha candidatura própria para a prefeitura de Ponta Porã nas próximas eleições. Ele também entende que o partido pode fazer um grande número de vereadores e ter protagonismo na política da maior cidade da fronteira com o Paraguai.

Na noite de quarta-feira (14) membros do partido estiveram reunidos para tratar da estratégia para o pleito de 2024 e Carlos Bernardo que foi candidato a deputado federal no ano passado, deixou claro que no MDB existem pelo menos seis nomes em condições de disputar a prefeitura de Ponta Porã com chances de quebrar a hegemonia do atual grupo que comanda o município.

Para Carlos o MDB precisa buscar parceiros dentro do arco de alianças que existe dentro da política nacional e isso inclui o Partido dos Trabalhadores e fortalecer a oposição em busca da vitória. “Temos excelentes nomes dentro do partido e com as alianças com o PT e outros partidos que quiserem somar ao nosso projeto, teremos uma chapa forte para o legislativo e com grandes chances de ganhar a prefeitura local”, disse ele.

Esta foi a primeira reunião do MDB visando as próximas eleições e depois das decisões internas o grupo vai buscar os demais partidos que pretendem fazer parte da aliança. O empresário não descarta o entendimento até mesmo com o PSDB, mas defende que a candidatura própria é hoje a prioridade emedebista.

Em nível Estadual o MDB vem buscando um amplo entendimento com o PSBD para as eleições municipais, mas algumas cidades como Dourados, Ivinhema e Ponta Porã devem ficar de fora deste acordo.

Carlos Bernardo entende que o MDB tem nomes para concorrer a prefeitura de Ponta Porã.