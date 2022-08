O CEO da Universidade Central do Paraguai (UCP) Carlos Bernardo que é pré-candidato a deputado federal pelo MDB, foi homenageado recentemente pela direção da Rádio Mega de Pedro Juan Caballero. Em comemoração ao Dia Internacional da Amizade, Carlos foi lembrado pela contribuição dele e da universidade com os meios de comunicação brasileiros e paraguaios.

Carlos Bernardo é um dos principais incentivadores da radiodifusão comunitárias e dos sites de notícias, sendo criados de vários meios de comunicação alternativos no Mato Grosso do Sul e apoia também os empresários da fronteira que atuam neste setor.

De acordo com o diretor da Mega FM de Pedro Juan Caballero, Júlio Acuña, Carlos Bernardo através da UCP sempre esteve ao lado dos jornalistas e empresários de comunicação e que a universidade dirigida por ele sempre esteve de portas abertas para as parcerias em eventos e programações especiais de ajudas comunitárias que atingem milhares de pessoas em toda faixa de fronteira.



“Temos no Senhor Carlos e na UCP parceiros que nos apoiam e colaboram com o desenvolvimento regional. O quarto poder (como a imprensa é conhecida no Paraguai) tem muito a agradecer a ele a Universidade Central”. Todos os anos são realizadas pela UCP dezenas de ações sociais e de saúde realizadas em várias cidades do Paraguai e que levam ajuda humanitária para quem mais precisa e nós dos meios de comunicação sempre que precisamos podemos contar com ele e com a universidade na cobertura destes e de outros eventos”, disse o empresário.

Na cerimonia que reuniu comunicadores, empresários e autoridades brasileiras e paraguaias, Carlos Bernardo e a UCP foram representados pelo jornalista Firmino Benitez, do departamento de imprensa da UCP.

Carlos agradeceu a comenda e disse que fortalecer os meios de comunicação é fortalecer a democracia e que todos tem direito a informação isenta e de qualidade e com isenção na opinião. “Sou antes de tudo um homem de comunicação e sei da importância das emissoras de rádio e dos sites de notícias na sociedade. Hoje a UCP mantém parcerias com empresas brasileiras e paraguaias que geram emprego e renda e garantem o direito a informação”, disse Carlos.