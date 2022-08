O CEO do curso de Medicina da Universidade Central do Paraguai (UCP) e candidato a deputado federal Carlos Bernardo (MDB) inaugura nesta quinta-feira, dia 18 de agosto, o Comitê de Campanha em Ponta Porã, com a presença do candidato a governador André Puccinelli. O comitê fica localizado na Avenida Brasil, 3282, com início previsto para as 16h30.

Nesta quinta-feira, o candidato a governador André Puccinelli cumpre agenda em Ponta Porã, e será acompanhado pelo candidato a deputado federal Carlos Bernardo. Às 09 horas, André Puccinelli e comitiva farão uma caminhada pelo comércio de Ponta Porã, às 12 horas, eles concedem entrevista na Rádio Cerro Corá, com o radialista Tião Prado, às 14h30, será realizada uma caminhada no Residencial Kamel Saad, e em seguida, acontece a inauguração do comitê do candidato a deputado federal Carlos Bernardo, às 16h30.

Às 18h30, no União Tênis Clube (UTC), acontece o lançamento da caminhada do candidato a governador André Puccinelli em Ponta Porã. O UTC fica localizado na Rua Gui Lopes, 451, no Centro de Ponta Porã.

Os candidatos convidam a toda população a participar dos eventos, ouvir suas propostas para o Mato Grosso do Sul. “Nosso futuro governador André Puccinelli muito fez pelo nosso Estado e fará ainda mais. Espero todos vocês para nossa inauguração e para as atividades com o nossa comitiva do MDB”, convidou Carlos Bernardo.