O CEO do curso de Medicina da Universidade Central do Paraguai (UCP) e pré-candidato a deputado federal Carlos Bernardo participou na noite desta quarta-feira, dia 10 de agosto, do lançamento da pré-campanha do deputado estadual Luiz Jorge Bossay, em Campo Grande.O evento contou com as presenças do pré-candidato a governador André Puccinelli, do presidente do Solidariedade, vereador Papy, do ex-deputado estadual Antônio Carlos Arroyo, e do ex-ministro da Secretaria de Governo Carlos Marun, e de arquitetos e engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA/MS).

O vereador Papy, presidente do Solidariedade, afirmou que o partido está coligado com o MDB para reconduzir André Puccinelli ao cargo de governador, e que é necessário dar governabilidade, elegendo representantes do grupo. “Essa é uma eleição muito importante, precisamos de representantes comprometidos com o Governo do Estado para que possamos superar nossas dificuldades e voltar a crescer”, destacou.

O pré-candidato a deputado federal Carlos Bernardo afirmou que nestes dias de pré-campanha tem percorrido todos os 79 municípios do Estado em contato com lideranças e buscando apoio para o seu projeto rumo à Câmara Federal, que prevê investimentos em educação tecnológica e com qualidade, contemplando ainda todos as necessidades de cada município de Mato Grosso do Sul. “Sabemos que a situação em algumas cidades está caótica, quero dar o apoio necessário ao nosso futuro governador André Puccinelli e atender às demandas do nosso Estado. Farei o possível e o impossível para orgulhar o nosso Mato Grosso do Sul na Câmara Federal”, declarou.

O pré-candidato a governador André Puccinelli disse que suas andanças por Mato Grosso do Sul foram pauta para formatar um Plano de Governo que contemple todas a população do Estado em suas prioridades, atendendo à vocação de cada região. “Estamos a 54 dias das eleições e o que eu quero é trabalhar. O que me move estar na política é fazer história e ser reconhecido como o melhor governador deste Estado”, concluiu.