Em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quinta-feira (22), o apresentador do SBT Carlos Massa (64), o Ratinho, informou que testou positivo para o coronavírus. No vídeo publicado em seu Instagram, o apresentador informou que está bem. “Estou passando por aqui para falar para vocês que tenho feito meus exames regulares da Covid-19 e que nesta semana constatou que estou com a Covid19. Estou passando aqui para dizer que estou muito bem. Não estou internado. Estou na minha casa, tranquilo e no meu apartamento em São Paulo. Sem nenhum problema”, afirmou.

“Não tenho nenhum sintoma, mas estou com Covid-19. Em função disso vou dar uma afastada por alguns dias até voltar à normalidade. Não se preocupem. Aos amigos, não se preocupem. Aos inimigos, não façam festa porque estou bem. Estou muito bem. Em alguns dias estou de volta com tudo”, finalizou Ratinho.