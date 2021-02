A operação Carnaval deste ano, que vai envolver as Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e DOF, além de prevenir e coibir ações criminosas, fiscalizará o cumprimento das medidas de biossegurança, e claro, evitará aglomerações. As ações estão programadas para acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro.

A Polícia Militar vai intensificar o policiamento ostensivo em todas as cidades do Estado, dando prioridade para as ações de caráter preventivo. Estão previstas blitze, batidas policiais e fiscalizações a estabelecimentos comercias, na Capital e no interior.

Em virtude da previsão de aumento no fluxo de veículos e visitas aos pontos turísticos, a Polícia Militar Rodoviária reforças as ações nas rodovias estaduais, fiscalizando excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança, e infrações de trânsito que todos já conhecemos.

A Polícia Civil vai reforçar o efetivo das delegacias de Campo Grande, e também das unidades do interior, e intensificará o comprimento de mandados de prisão em casos de furtos, roubos e estelionatos.

Também caberá a Polícia Civil intensificar as fiscalizações em clubes e estabelecimentos comerciais, especialmente no que diz respeito aos alvarás de funcionamento e certificados de vistorias do Corpo de Bombeiros.