Carne de frango: receita cambial gerada pelos 10 principais importadores aumenta cerca de 20% no ano

Entre janeiro e maio deste ano a receita cambial gerada pelas exportações brasileiras de carne de frango somou US$4,212 bilhões, aumentando perto de 14,5% em relação a idêntico período anterior. Mas a maior contribuição para esse aumento veio dos 10 principais importadores, cuja receita aumentou perto de 20% e representou mais de 65% do total auferido no período. O aumento propiciado pelos demais 142 importadores não foi muito além dos 5%.

O índice proporcionalmente maior não ficou restrito à receita, estendeu-se também ao volume importado. Assim, frente a um aumento de 10,88% no total exportado, o destinado aos 10 principais importadores aumentou mais de 15%, enquanto o dos demais países registrou incremento de 3,60%.

Individualmente, a maior contribuição continua vindo da China, cujas importações neste ano foram cerca de um terço superiores às de janeiro-maio de 2022, gerando uma receita cambial 50% superior. Cerca de 40% das pouco mais de 200 mil toneladas adicionais exportadas pelo Brasil no período tiveram como destino o mercado chinês.

Na contramão dessa expansão só os Emirados Árabes Unidos, cujos volume e receita apresentam retração próxima de 25%. Mas, senão totalmente, esse recuo é minimizado pelo aumento de quase 20% no volume importado pela Arábia Saudita e que, por sua vez, redunda em uma receita 16,5% superior. Mesmo assim, considerado o total importado pelos dois países, persiste queda superior a 7% tanto no volume como na receita.

A mencionar, ainda, que também as Filipinas registram queda de receita (-12,38%), apesar de um aumento de mais de 4% no volume importado – desempenho que configura significativo retrocesso (-16%) no preço médio dos itens exportados para aquele país.

Notar, neste caso, que em termos de receita, não só as Filipinas, mas também a África do Sul, caem para as últimas posições do ranking. E quem troca de posição com as Filipinas são os Países Baixos (Holanda), que sobem do 10º para o 5º posto no tocante à participação na receita.