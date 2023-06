Carne de frango: resultados promissores nos primeiros embarques de junho

Pois corresponde a embarques médios diários – 27.068 toneladas – nunca alcançados, sinalizando para o mês volume superior a 560 mil toneladas – volume mensal igualmente inédito.

Mas dois fatores devem ser considerados nesse alto desempenho. Primeiro, a presença de embarques não contabilizados no fechamento do mês anterior. Segundo a possibilidade de embarques não em apenas seis, mas em sete dias úteis, isto é, inclusive no feriado de 8 de junho.

Mas ainda que isso tenha ocorrido, o resultado continua sendo promissor. Pois mesmo considerando – por exemplo – que as 162,4 mil toneladas contabilizadas para as duas primeiras semanas de junho tenham se distribuído por oito dias úteis, tem-se um desempenho (20,3 mil toneladas/dia) 11% e 7% superior aos registrados em maio passado e em junho de 2022.

O mais importante, no entanto, é que faltando ainda 15 dias de embarques no mês, o volume acumulado desde janeiro já se iguala ao que foi exportado no primeiro semestre do ano passado. O total, por ora, é de cerca de 2,2 milhões de toneladas, apenas 27 mil toneladas a menos que o registrado nos seis meses iniciais de 2022 (2,227 milhões de toneladas).

O que permanece negativo é o preço médio, da ordem de US$1.984,00/tonelada, valor quase 10% inferior ao registrado um ano atrás. Notar, porém, que há um ano, nesta mesma época, o preço da carne de frango caminhava para um recorde nunca antes registrado. Assim, mesmo levando em conta os valores acima de US$2.000/tonelada alcançados entre maio e dezembro de 2022, o preço atual permanece quase 15% acima da média registrada nos 36 meses decorridos entre junho de 2021 e julho de 2023.

Mantidos, no restante do mês, a média de embarques acima sugerida (20,3 mil toneladas/dia) e o preço médio atual, a receita cambial de junho irá aproximar-se dos US$850 milhões, alcançando valor mais de 10% superior ao de maio de 2022 (US$835,4 milhões).