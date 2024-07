Carpinteiro fica com estaca presa na cabeça e sobrevive no Rio de Janeiro

Vitor Soares do Nascimento sobrevive após ter estaca de madeira cravada no crânio no último dia 10 num acidente de trabalho em Mangaratiba, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A estaca caiu durante uma obra em cima de Vitor e entrou 6 cm em seu crânio. Ele foi socorrido para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde passou por cirurgia.

O jovem carpinteiro de 28 anos que sobreviveu a um pedaço de madeira cravado na cabeça, considera a própria vida um milagre. Ele não se lembra muito do acidente que o levou para o hospital há 8 dias. Na manhã de hoje (18), o jovem contou que sonha com a alta do hospital e em conviver com a família, principalmente a filha, em casa.

“Eu estava cortando e a madeira estava pulando. Eu fiquei com medo. Depois disso não lembro de mais nada”, relatou o carpinteiro.

Ele passou por uma cirurgia de 4 horas para a retirada da estaca da cabeça e a drenagem de um hematoma cerebral. Depois foi extubado e logo recobrou os sentidos, lembrando o nome e a idade.

No hospital, ele deixou o CTI na segunda (15). Vitor não tem previsão de alta. Vitor deverá passar por mais uma cirurgia para a reconstrução da região afetada. A família, que o acompanha no hospital, torce para que ele retome a vida após o susto.