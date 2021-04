Ponta Porã (MS), 26 de abril – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada de hoje, uma Scania R124 vermelha acoplada a um semirreboque preto carregado com 5.893,2 quilos de maconha, em 179 fardos prensados, escondidos em 30 toneladas de arroz.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na cidade de Ponta Porã.

Os militares perceberam o momento em que um homem abandonou a carreta e correu, tomando rumo ignorado. O veículo estava com a porta do condutor aberta e a chave na ignição. Durante a vistoria na carga de arroz, os policiais perceberam a presença do entorpecente. O arroz foi descarregado em um armazém na cidade de Itaporã (MS). A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.