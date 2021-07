MARACAJU-MS (Correspondente) – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de quarta-feira (30), uma carreta de cor branca carregada com 40 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, além de um veículo Ford K que era utilizado pelo batedor de estrada.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo pela rodovia MS-164, na área rural do município de Maracaju. Os militares receberam a informação de que a carreta e o Ford K realizaram manobras de retorno, em direção a Ponta Porã. Durante o deslocamento, os policiais visualizaram a carreta que foi abandonada pelo motorista. O homem adentrou em uma vegetação às margens da rodovia e não foi localizado. O Ford K foi localizado, mais à frente, capotado às margens da rodovia. O condutor não foi localizado. A viatura guincho do DOF esteve no local para o reboque do Ford K até Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados.