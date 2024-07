Carreta carregada com quase 40 toneladas de farinha tombou na Rodovia Castello Branco SP-270, em Sorocaba/SP. A pista precisou ser interdita. Segundo a Agência de Transporte de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu no quilômetro 93 da via, sentido capital. O caminhoneiro foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Porto Feliz/SP.