A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Cultura e Turismo (Sectur) e de Educação (Semed), traz a Campo Grande o projeto cultural “Carreta Cinema 2022”, idealizado pela Ultragaz. A sala para exibição de filmes itinerante ficará estacionada no Bairro Lageado entre os dias 3 e 5 de maio, das 8h às 18h30, com sessões gratuitas.

A ação tem o objetivo de levar a sétima arte para o público infanto-juvenil de escolas e instituições das redes públicas de ensino pelo país, além das respectivas comunidades locais. Ela teve início no dia 13 de abril e, ao longo de 82 dias, vai percorrer 12 mil quilômetros, passando por 15 cidades em 13 diferentes estados e no Distrito Federal.

Na Capital, o local escolhido para receber a carreta da Ultragaz Cultural foi a Praça Francisco Vilson Vilharva, próximo à Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli. A partir das 7h30 desta terça-feira (3), as pessoas poderão se dirigir ao veículo para adquirir ingressos para as sessões. Ao todo, serão exibidos 10 filmes diferentes, sempre nos seguintes horários: 8h, 10h, 13h30, 15h30 e 18h30. O público máximo por exibição é de 78 pessoas.

Serão distribuídos para os espectadores pipoca e refrigerante. Todos os resíduos gerados serão entregues a instituições de reciclagem ou que possam dar a destinação correta a eles. Ao fim da ação, serão plantadas árvores para compensar a emissão de gases do efeito estufa gerados entre as viagens.

A gerente de ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) da Ultragaz, Carolina Santos Pecorari, falou sobre como essas ações estão diretamente ligadas ao direcionamento estratégico da companhia.

“Temos o propósito de usar nossa energia para mudar a vida das pessoas, e levar entretenimento e educação para as comunidades onde atuamos faz parte do nosso plano. Ainda em linha a tudo isso, também estamos contribuindo com os empreendedores locais e com o meio ambiente”, destaca.

O Secretário Max Freitas, ressalta a importância de parcerias como essa com a Ultragaz. “Inovar sempre foi a marca da nossa gestão e unir cultura e educação é essencial para os dias de hoje”, finaliza.

Confira a programação:

TERÇA-FEIRA – 03/05

8h – Os Incríveis 2

10h – Moana

13h30 – Frozen 2

15h30 – Viva: A Vida É Uma Festa

18h30 – Alladin

QUARTA-FEIRA – 04/05

8h – Detona Ralph

10h – AINBO: A Guerreira da Amazônia

13h30 – Turma da Mônica – Laços

15h30 – Carros 3

18h30 – O Rei Leão: O Filme

QUINTA-FEIRA – 05/05

8h – Moana

10h – Detona Ralph

13h30 – Os Incríveis 2

15h30 – Frozen 2

18h30 – Viva: A Vida É Uma Festa

Serviço:

A Carreta Cinema 2022 ficará estacionada na Rua Anselmo Selingardi, esquina com a Rua Lúcia dos Santos, no Bairro Lageado. As sessões são destinadas para públicos de todas as idades, com pipoca e refrigerante grátis.