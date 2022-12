O DOF apreendeu uma carreta VW/25-390 com quase R$ 750 mil em defensivos agrícolas contrabandeados na MS-141 em Glória de Dourados. Um homem de 54 anos foi preso em flagrante. Os policiais faziam patrulhamento pela rodovia quando abordaram o caminhoneiro próximo ao trevo de acesso ao Distrito de Guassulândia, zona rural do município. Durante vistoria foram encontrados 41 caixas de inseticidas de origem estrangeira, que totalizaram 410 Kg do material ilícito. De acordo com o motorista ele foi contratado para pegar o material em Iguatemi e levar até Assis (SP), onde receberia R$ 3 mil pelo transporte. Os defensivos agrícolas contrabandeados, carreta e autor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Dourados.