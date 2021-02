Esta semana, a Carreta da Justiça começou os atendimentos de 2021 nas comarcas onde não existem Fórum, para evitar que as partes sejam obrigadas a se deslocar para outras localidades em busca da justiça para resolver suas demandas.

A primeira localidade atendida foi Alcinópolis, nos dias 1º e 2 de fevereiro. Pelo calendário da unidade móvel, que faz parte do programa Judiciário em Movimento desde agosto de 2016 e atende as comarcas de primeira entrância ainda não efetivamente instaladas, amanhã e sexta-feira, a Carreta estará em Figueirão.

De acordo com a equipe que leva a prestação jurisdicional para a população, sob a responsabilidade do juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, em Alcinópolis foram atendidos 11 reconhecimentos de união estável e sua conversão em casamento, uma ação de alimentos, duas de cobrança e efetivados dois divórcios.

Na localidade foram também abertas 18 novas ações, com registro de 90 pessoas circulando pela unidade móvel para 50 atendimentos, consultas, informações e orientações gerais. Desta vez, a Defensoria Pública atendeu 40 pessoas.

Ressalte-se que a carreta é a miniatura de um fórum, com gabinete do juiz, sala para promotor, defensor público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoas, o que totaliza 44 m². O objetivo da proposta é aproximar o Judiciário da população e dar cidadania às pessoas que nunca tiveram atividade judicial e judiciária em sua cidade.

Confira abaixo o cronograma de atendimento para 2021.

– Alcinópolis, no período de 01/02 e 02/02/2021;

– Figueirão, no período de 04/02 e 05/02/2021;

– Paraíso das Águas, no período de 22/02 e 23/02/2021;

– Jaraguari, no período de 25/02 e 26/02/2021;

– Corguinho, no período de 01/03 e 02/03/2021;

– Rochedo, no período de 04/03 e 05/03/2021;

-Guia Lopes da Laguna, no período de 15/03 e 16/03/2021;

– Caracol, no período de 18/03 e 19/03/2021;

– Tacuru, no período de 12/04 e 13/04/2021;

– Paranhos, no período de 15/04 e 16/04/2021;

– Aral Moreira, no período de 10/05 e 11/05/2021;

– Antônio João, no período de 13/05 e 14/05/2021;

– Bodoquena, no período de 21/06 e 22/06/2021;

– Ladário, no período de 24/06 e 25/06/2021;

– Santa Rita do Pardo, no período de 16/08 e 17/08/2021;

– Selvíria, no período de 19/08 e 20/08/2021;

– Taquarussu, no período de 13/09 e 14/09/2021;

– Novo Horizonte do Sul, no período de 16/09 e 17/09/2021;

– Jateí, no período de 04/10 e 05/10/2021;

– Vicentina, no período de 07/10 e 08/10/2021;

– Japorã, no período de 08/11 e 9/11/2021;

– Juti, no período de 11/11 e 12/11/2021;

– Laguna Carapã, no período de 29/11 e 30/11/2021;

– Douradina, no período de 02/12 e 03/12/2021.