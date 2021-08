Na próxima semana, a unidade móvel da justiça sul-mato-grossense volta a atender a população que necessita dos serviços do Poder Judiciário em localidades onde ainda não existe prédio do Fórum e as primeiras cidades a receber a Carreta da Justiça no segundo semestre desse ano serão Santa Rita do Pardo (16 e 17/08) e Selvíria (19 e 20/08).

A Carreta da Justiça, como ficou conhecida, disponibiliza vários serviços, tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, além de processos do Tribunal do Júri.

A carreta tem a estrutura de um pequeno fórum, com gabinete para o juiz, salas para Defensoria Pública e Ministério Público, recepção, espaço para advogado, além de copa e banheiros. A equipe que atenderá as demandas judiciais dos habitantes de Santa Rita do Pardo e Selvíria será coordenada pelo juiz Albino Coimbra Neto.

As próximas cidades a serem atendidas serão Taquarussu (13 e 14/09), Novo Horizonte do Sul (16 e 17/09), Jateí (4 e 5/10), Vicentina (7 e 8/10), Japorã (8 e 9/11), Juti (11 e 12/11), Laguna Carapã (29 e 30/11) e Douradina (2 e 3/12).

Ressalte-se que desde agosto de 2016, com o lançamento do programa “Judiciário em Movimento”, que tornou 100% dos municípios de MS sedes de comarcas, a população sul-mato-grossense vive uma nova realidade quanto ao Poder Judiciário.

Com isso, os municípios de Alcinópolis, Antônio João, Aral Moreira, Bodoquena, Caracol, Corguinho, Douradina, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Rochedo, Santa Rita do Rio Pardo, Selvíria, Tacuru, Taquarussu e Vicentina estão sendo atendidos pela Carreta da Justiça.