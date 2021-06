Após a gestão da Primeira Dama Maitê Paleari, mais uma etapa da Coleta de Preventivos contra o Câncer de colo de útero (Papanicolau) e exames de Mamografia teve início nesta segunda-feira (07) na Unidade Móvel do Hospital de Amor em Nova Alvorada do Sul.

A Unidade Móvel esteve no município entre os dias 24 a 28 de maio, e realizou mais de 300 atendimentos. De acordo com a Coordenadora Primeira Dama Maitê Paleari, foram realizados entre os dias 24 a 28 de maio 197 exames de Papanicolau e 162 Mamografias.

Equipada com aparelhos de última geração que garantem mais precisão e maior agilidade na Coleta de Preventivos contra o Câncer de colo de útero (Papanicolau) e nos exames de Mamografia, o Hospital de Amor tem percorrido todo o estado levando atendimentos às mulheres.

Maitê Paleari, assumiu a Coordenação do Hospital no início deste ano, e garantiu que ainda mais pessoas poderão ser atendidas, *“É uma alegria para nós essa parceria com o Hospital de Amor, que está trazendo pra gente um atendimento especializado e muito humanizado para as mulheres de Nova Alvorada do Sul. Mulheres, prevenir sempre será o melhor tratamento e se cuidar é um gesto de amor com nós mesmas”*.

O Prefeito José Paulo Paleari, Secretaria Municipal de Saúde Patrícia Marques e a Secretaria Municipal de Assistência Social Lidiane Aragão estiveram presentes recepcionando retorno da Carreta do Hospital de Amor.

Os exames são feitos de forma totalmente gratuita, O caminhão está em frente ao Parque Nelson Tereré em Nova Alvorada do Sul, e os atendimento foram realizados até sexta-feira (11).