Nos dias 4 e 5 de abril, a população de Ladário teve a oportunidade de utilizar os serviços da Carreta da Justiça, já que a unidade móvel levou a justiça para mais perto do jurisdicionado e realizou 40 reconhecimentos de união estável, com a devida conversão em casamento.

No total, foram abertas 62 novas ações com um fluxo de 398 pessoas atendidas pela equipe do juiz Robson Celeste Candelório, que respondeu pela unidade móvel da justiça em Ladário. Além das ações envolvendo união estável, foram realizados 13 divórcios, cinco ações de alimentos, uma exoneração de alimentos, um pedido envolvendo guarda, alimentos e visita, e duas dissoluções de união estável.

Houve ainda três atendimentos sem acordo entre as partes: um divórcio, uma dissolução de união estável e uma discussão de alimentos. A Defensoria Pública atendeu 45 pessoas e a equipe da carreta realizou agendamentos, atendimentos, consultas, informações e orientações gerais para 185 ladarenses.

Importante lembrar que a unidade móvel tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, além de processos do Tribunal do Júri.

A carreta tem a estrutura de um pequeno fórum, com gabinete para o juiz, salas para Defensoria Pública e Ministério Público, recepção, espaço para advogado, além de copa e banheiros. O sucesso da iniciativa inédita no país é tão grande que foi necessário montar um roteiro de atendimento durante todo o ano.

Calendário – As próximas cidades a receber a Carreta da Justiça serão, segundo o calendário de atendimentos, Bodoquena (7 e 8/4), Alcinópolis (2 e 3/5), Figueirão (5 e 6/5), Paraíso das Águas (6 e 7/6) e Jaraguari (9 e 10/6).

No segundo semestre receberão a Carreta da Justiça os municípios de Corguinho (1 e 2/8), Rochedo (4 e 5/8), Selvíria (29 e 30/8), Santa Rita do Pardo (1 e 2/9), Novo Horizonte do Sul (3 e 4/10), Taquarussu (6 e 7/10), Vicentina (7 e 8/11), Jateí (10 e 11/11), Japorã (28 e 29/11), Juti (1 e 2/12), Laguna Carapã (12 e 13/12) e Douradina (15 e 16/12).

Desde agosto de 2016, com o lançamento do programa “Judiciário em Movimento”, que tornou 100% dos municípios de MS sedes de comarcas, a população sul-mato-grossense vive uma nova realidade quanto ao Poder Judiciário.

Com isso, os municípios de Alcinópolis, Antônio João, Aral Moreira, Bodoquena, Caracol, Corguinho, Douradina, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Rochedo, Santa Rita do Rio Pardo, Selvíria, Tacuru, Taquarussu e Vicentina são atendidos pela Carreta da Justiça.