Nos dias 1º e 2 de agosto, segunda e terça-feira, a equipe da Carreta da Justiça esteve em Corguinho para levar a prestação jurisdicional até os cidadãos. Em dois dias de trabalho, 270 pessoas circularam pela unidade móvel do Poder Judiciário em busca de soluções para suas demandas. A juíza Kelly Gaspar Duarte Neves respondeu pelos trabalhos nessa edição.

Os números mostram que o serviço mais procurado, a exemplo de outras comarcas, foi o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, totalizando 23 casais atendidos.

Houve ainda quatro divórcios, três ações envolvendo alimentos, uma conversão de separação judicial em divórcio, duas cobranças e dois reconhecimentos espontâneos de paternidade.

Foram abertas 35 novas ações e 75 agendamentos, atendimentos, consultas, informações e orientações gerais. O representante da Defensoria Pública que acompanha a unidade móvel registrou 30 atendimentos.

As próximas cidades a receber a Carreta da Justiça serão, segundo o calendário de atendimentos, Rochedo (4 e 5/8), Selvíria (29 e 30/8), Santa Rita do Pardo (1 e 2/9), Novo Horizonte do Sul (3 e 4/10), Taquarussu (6 e 7/10), Vicentina (7 e 8/11), Jateí (10 e 11/11), Japorã (28 e 29/11), Juti (1 e 2/12), Laguna Carapã (12 e 13/12) e Douradina (15 e 16/12).

A carreta tem a estrutura de um pequeno fórum, com gabinete para o juiz, salas para Defensoria Pública e Ministério Público, espaço para advogado, além de copa, banheiros e varanda para recepção das pessoas.