Caminhoneiro morreu nesta quinta-feira (23) ao cair em ribanceira na Serra de Maracaju, na BR-060. O caminhão estava carregado com pães congelados e teria perdido os freios na descida. No caminhão estavam duas pessoas. Uma delas veio a óbito no local, a outra foi levada de ambulância para o hospital de Nioaque e será encaminhada para Campo Grande no vaga zero. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local juntamente com a defesa civil, polícia militar e a perícia de Jardim para atender a ocorrência. Não foi divulgados os nomes dos envolvidos no acidente.