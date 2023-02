Motorista de um Gol Vermelho aquaplanou e colidiu contra um poste na Avenida Ernesto Geisel em Campo Grande. De acordo com um motorista que presenciou o acidente são que uma camionete vinha na frente e foi desviar de um buraco. O motorista do Gol se assustou e ao desviar do buraco derrapou rodou na pista e bateu no poste. Os bombeiros foram acionados e precisaram usar um desencarcerador para retirar o motorista do carro. Ele foi socorrido e desorientado e com corte na cabeça ao hospital.