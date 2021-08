Um acidente de trânsito deixou um carro Fiat Mobi, da cor branca, tombado na Avenida Conde de Boa Vista, no Jardim Tijuca, em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (4). No veículo estavam pelo menos cinco pessoas e delas, duas eram crianças que foram retiradas por populares que presenciaram a colisão com um veículo Hyundai, da cor preta.

De acordo com as informações apuradas, o Mobi estaria na Conde de Boa Vista no sentido Hospital Regional, quando o segundo carro que estaria na rua Rio da Prata teria furado a preferência causando a colisão.

O veículo não chegou a capotar e ficou tombado na pista. Pelo menos duas unidades do Corpo de Bombeiros foram acionadas, além de uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No veículo branco, cinco pessoas estavam no carro, incluindo duas crianças que foram retiradas do veículo por testemunhas. Uma das vítimas ficou retida e não conseguiu sair por conta de uma fratura na clavícula, precisando esperar pelo atendimento médico.

As demais vítimas sofreram pequenos ferimentos, mas considerados leves. No carro preto, o Hyundai, apenas havia o motorista que não sofreu ferimentos. O Major Rafael, do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência confirmou as informações de que as crianças haviam sido retiradas, mas ressaltou que é preciso esperar a viatura de resgate para que não cause danos a saúde das vítimas nesse tipo de acidente.

Polícia Militar, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana estão no local para a conclusão da ocorrência.