O Land Rover Discovery cinza; o carro de luxo do pagodeiro Péricles roubado por criminosos armados na frente da esposa e filha do cantor na noite de quinta-feira (16), em Santo André, na Grande São Paulo, foi encontrado hoje (17) desmontado e praticamente sem peças, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia apontou que o veículo estava na Rua Arroio Rela, no bairro São Lucas. No local os PMs foram confirmaram a informação que se tratava do carro de Péricles. A área foi preservada para perícia. Ninguém foi preso até o momento. O caso foi apresentado no 70º DP.