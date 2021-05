A Community Cars resolveu aproveitar o aquecimento do mercado de carros elétricos para desenvolver um veículo elétrico especialmente desenvolvido para pessoas com mobilidade reduzida. O Kenguru possui um design compacto e facilitado para que as pessoas com cadeiras de rodas possam acessá-lo sem maiores problemas, tornando a acessibilidade a marca do veículo.

Apesar de ser considerado um veículo, o Kenguru possui uma velocidade máxima de 45km/h e autonomia de pouco mais de 100 quilômetros. Seu carregamento total pode ser feito em apenas oito horas. Todos os comandos são feitos pelas mãos, ele não possui pedais. Com uma espécie de guidão, é possível acelerar, frear e utilizar os comandos para as setas e demais funções do veículo.

Devido a velocidade, tamanho e o peso, não é necessário portar uma carteira de habilitação para dirigir o Kenguru. Ele é mais um carro para percorrer pequenas distâncias com um pouco mais de velocidade que as tradicionais cadeiras de rodas elétricas. Com capacidade para apenas uma pessoa, ele possui uma única porta traseira de onde sai uma rampa para facilitar ainda mais o acesso.

O Kenguru já está sendo comercializado. O preço em média do veículo é de US$ 25 mil (R$ 134 mil), já com os incentivos governamentais por ser 100% elétrico e direcionado a um público especial. Para efeito de comparação, um Tesla Model 3 parte de US$ 35 mil em seu modelo de entrada. O preço não é dos mais baratos, mas o carro promete dar mais liberdade para quem gostaria de saborear a paisagem a uma curta distância.