PONTA PORÃ-MS (Correspondente) A Guarda Municipal foi acionada na noite de terça-feira (25) por populares que encontraram um Gol verde com placas HRF 0895 em chamas nas proximidades da Linha Internacional entre Pedro Juan Caballero (PY) e Ponta Porã (MS). Como o veículo se encontrava do lado paraguaio da fronteira os guardas observaram se havia vítima no interior do carro e depois acionara as autoridades da Polícia Nacional. O veículo se encontrava nas proximidades do Centro de Eventos Conquista.