ÁGUA CLARA-MS (Correspondente) – A PRF recuperou, nesta terça-feira (3), na BR-262 um Ford/Ka, com placas falsas de Foz do Iguaçu (PR), com registro de furto desde maio de 2020, em Curitiba (PR) furtado no Paraná. No carro, viajavam o motorista e um passageiro, que declarou ser o proprietário do veículo, porém não soube explicar quanto pagou e de quem comprou o carro. Ao checar os sinais de identificação, a equipe descobriu que o automóvel era produto de furto. O passageiro foi preso e encaminhado para a Polícia Civil do Município, junto com o carro e o motorista como testemunha.

PRF recupera em Água Clara MS carro furtado no Paraná

Watch this video on YouTube