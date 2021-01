NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – Acidente de trânsito nesta tarde de quarta-feira (27) na BR-267 no distrito de Nova Casa Verde vitimou um motorista de carro de passeio. A colisão ocorreu entre um automóvel e um caminhão. Com o impacto o carro partiu ao meio. Equipes dos Bombeiros, da Policia Civil e da Perícia estiveram no local. O caso está sendo investigado.