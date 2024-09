Carro roubado é encontrado em Jundiaí com mensagem irônica

A Guarda Municipal de Jundiaí/SP recuperou na segunda-feira (2) um carro roubado há cerca de um mês. O veículo, encontrado no bairro Ivoturucaia, estava depenado e sem as quatro rodas, painel e estofado. Os criminosos deixaram um bilhete irônico na porta: “Deixei o resto pra não falar que sou ruim”.

O proprietário foi identificado e o que restou do carro foi devolvido. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrante da Polícia Militar, que segue investigando o caso. O fato continua sendo investigado para entender melhor as circunstâncias do crime e prender os responsáveis.