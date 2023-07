Carros batem em cruzamento e atropelam clientes de lanchonete que estavam na calçada

Um acidente no cruzamento das ruas Porto Carreiro com Cáceres, em Corumbá, causou pânico para clientes de uma lanchonete. Um dos veículos invadiu a calçada e atropelou cinco pessoas que estavam no local, além de causar medo em dezenas de outras.

A colisão aconteceu na noite de domingo (30), momento que o estabelecimento estava cheio. No cruzamento há um semáforo, que acabou não sendo respeitado.

Além de atingir clientes que estavam sentados, um dos carros no acidente só parou depois de bater em uma parede. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas. Três delas estavam comendo lanche e foram atingidas diretamente pelo veículo.

Outras duas ficaram machucadas e procuraram atendimento médico por conta. O motorista de um dos carros também sofreu lesões e precisou de atendimento de urgência. O condutor do outro carro nada sofreu.

Entre as vítimas com mais lesões está um homem de 63 anos, que estava sentado em uma das mesas atingidas pelo carro. Ele sofreu escoriações nos braços e no rosto, além de cortes no tornozelo e ficou com fortes dores no quadril e nas costas.

Uma mulher de 59 anos teve escoriações na face e nos braços, além de ter um corte grande na testa. Ainda houve uma outra mulher, de 32 anos, que se machucou nos braços e nas pernas, fraturou os tornozelos e ficou com fortes dores na região do quadril.

Por conta do acidente, viaturas dos Bombeiros em Corumbá prestaram atendimento e encaminharam as vítimas para atendimento de urgência na Santa Casa local.

Todos precisaram passar por avaliação médica. Nenhuma pessoa corre risco de morte, mas terá pela frente tratamentos longos para se recuperarem das lesões.

A Polícia Militar foi ao local e identificou, após teste do bafômetro, que um dos motoristas estava embriagado. O homem de 44 anos estava com 0,60 mg/l no sangue, quando permitido é de 0,06 mg/l.

Por conta da constatação, acabou preso em flagrante e vai responder inquérito policial. Ele ainda passará por audiência de custódia para verificar se responderá a investigação preso ou em liberdade.

Conforme as autoridades policiais apuraram, o homem de 44 anos estava possivelmente em velocidade acima do permitido e seguia na rua Porto Carreiro, que é via de entrada principal de Corumbá, sentido saída do município.

Foi apontado como o responsável por não ter respeitado o sinal vermelho e acabou atingindo o outro carro. Depois dessa colisão, o veículo dele invadiu a calçada e atropelou as pessoas que estavam sentadas na lanchonete.

No caso desse flagrante, o motorista preso vai receber multa gravíssima, cujo valor é de mais de R$ 2,9 mil, além de ter o carro e a CNH apreendidos. Criminalmente, a pena para esses casos varia de 3 a 6 meses de detenção, caso seja dada a condenação.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO