Desenvolvido para desenvolvido para simplificar o acesso aos principais serviços oferecidos pelo Governo do Estado, o aplicativo MS Digital traz uma nova funcionalidade: O acesso fácil e rápido a sua carteira de vacinação. No acesso ao Cartão de Vacinação, a primeira tela mostra os dados pessoais, seguida do QR Code de validação, e na sequência o status do usuário com todo detalhamento das doses ministradas, com informações como data, lote, vacina, código do vacinador, e também o estabelecimento de saúde em que a pessoa recebeu a vacina.

Completado o ciclo vacinal com as duas doses ou a dose única, o status do usuário aparecerá como imunizado, e assim será possível fazer o download do arquivo em PDF. Caso a segunda dose ainda esteja pendente, a opção para baixar a carteirinha nem vai aparecer. Para validar a autenticidade do cartão de vacinação, basta fazer a leitura do QR Code ou acessar o site do app https://www.msdigital.ms.gov.br e preencher os dados solicitados.

O ícone Saúde também permite o acesso e armazenamento do Cartão SUS de toda família no app, além da consulta do endereço e telefone de qualquer unidade de saúde pública ou consultório particular do Estado.