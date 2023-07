Carteiras de Trabalho “esquecidas” são entregues à Superintendência do MTE

A Funtrab entregou 406 Carteiras de Trabalho em papel “esquecidas” à Superintendência Regional do Trabalho Emprego em Mato Grosso do Sul. Os documentos haviam sido solicitados entre 2015 e 2020, mas não foram retirados.

Interessados em retirar os documentos devem comparecer à Rua 13 de Maio, nº 3.214, Centro, em Campo Grande.

Cabe ressaltar que o documento em papel não está disponível para emissão de novas Carteiras, somente no formato digital. É preciso baixar o aplicativo ‘Carteira de Trabalho Digital’, disponível gratuitamente nas lojas virtuais (Apple Store e Play Store), ou pela Web, por meio do link https://servicos.mte.gov.br/ .

Para quem já tem cadastro no sistema acesso.gov.br, basta usar seu login e senha de acesso no app Carteira de Trabalho Digital. A novidade traz inicialmente como benefícios a agilidade na solicitação do documento, acesso à informação de qualificação civil e de contratos de trabalho através da integração de diversos bancos de dados do Governo Federal.