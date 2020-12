CAMPO GRANDE/MS – O acidente ocorreu no cruzamento das Avenidas Ernesto Geisel e Manoel da Costa Lima, no Bairro Guanandi. Muito abalado, o condutor do caminhão, Luiz Carlos Neri (52), disse que ambos seguiam no mesmo sentido da Avenida Manoel da Costa Lima, quando a carreta tentou fazer conversão à direita para acessar a Avenida Ernesto Geisel, sentido bairro Aero Rancho, acabou atropelando a vítima Eliovaldo Vargas Costa (54), que estava conduzindo sua bicileta. Conforme informações ainda, a suspeita é de que o carteiro seguiria reto, mas acabou sendo atropelado. A vítima e a bicicleta foram arrastadas por mais de 20 metros.

Socorristas foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu na hora. Eliovaldo, era muito querido pelos amigos, e trabalhava há 20 anos nos correios como carteiro.