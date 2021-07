A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande recebeu nesta quinta-feira (1º) a doação de alimentos, itens de higiene e cuidado pessoal, arrecadados pelos alunos do Colégio Nota 10, unidade Máxima, do 9° Ano B, que se mobilizaram em uma ação solidária por meio de rifa para angariar fundos e comprarem os materiais doados à instituição.

Segundo a coordenadora do Colégio, Cristiane Leonardo, a ação faz parte do Projeto Laboratório de Inteligência de Vida – LIV, uma matéria que os alunos estudam e têm como objetivo as questões emocionais, desenvolver a empatia, criatividade e harmonia entre os alunos, tendo as vertentes de estudo (Investigar, Escolher e Agir), trabalhando temáticas relevantes.

Para a aluna Sofia Farias, a escolha de fazer a doação para a Casa da Mulher Brasileira foi uma decisão conjunta de todos os alunos, que reconhecem a importância dos serviços integrados que a CMB oferece para as mulheres vítimas de violência.

A Subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, agradeceu aos alunos envolvidos e ao Colégio, em nome de todos os funcionários e colaboradores da Casa da Mulher Brasileira, ressaltando que ações como essa fazem a diferença para as mulheres que passam pela triagem da entidade. “Muitas vezes essas mulheres vítimas de violência e fragilizadas chegam com seus filhos somente com a roupa do corpo e esse material certamente vai contribuir para esse acolhimento imediato”. A subsecretária também convidou os alunos da turma para fazerem uma visita e conhecerem de perto os serviços oferecidos pela Casa.