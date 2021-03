Com atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Casa de Passagem, instituição com atuação na Capital, recebeu o vereador Clodoilson Pires na quarta-feira (3). Os coordenadores do local, representados pela assistente social, Bárbara Niemer, apresentaram as dependências do local e explicaram como o trabalho diário é realizado.

“Temos em Campo Grande instituições, como a Casa de Passagem, que realizam um trabalho espetacular. Com humanização e olhar para quem mais precisa, esses profissionais estão olhando por uma parcela da sociedade que precisa de apoio. Vou continuar acompanhando esses trabalhos e também cobrar para que o poder público faça sua parte”, destacou o vereador.

Na Casa de Passagem o grupo de pessoas atendidas é variado. Imigrantes de países como a Venezuela, pessoas de outros municípios que vêm fazer tratamento médico na Capital ou que estão em risco de rua, recebem alimentação, como café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Tudo a custo zero.

Os coordenadores explicaram também que todo trabalho é feito para que a situação da pessoa se resolva de uma forma temporária e rápida. A Casa de Passagem faz ainda encaminhamento para emprego, ajuda na obtenção de documentos, marca consultas médicas e dá apoio na área da assistência social. A capacidade atual de atendimento é de 38 pessoas, que deve ser expandido para mais de 80 nos próximos meses.

Gabinete aberto

