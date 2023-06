Casa do Artesão é alvo de bandidos 3 meses após reabertura

A Casa do Artesão, que fica na Avenida Afonso Pena esquina com a Calógeras no Centro de Campo Grande mais uma vez foi alvo de bandidos. Dessa vez, o crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (6). A Casa do Artesão foi reinaugurada há três meses, após anos fechada à espera de restauração.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 03h40 o agente patrimonial ouviu barulhos no local e depois verificou que um cabo de cobre, que fica na parte externa do prédio e servia como aterramento do para-raios havia sido furtado.

Apesar do furto não houve arrombamentos. Não há testemunhas do crime, nem suspeita de autoria ou câmeras de segurança.

Não é a primeira vez que o prédio público é alvo de bandidos. A agente patrimonial que estava de plantão no dia, filmou a ação da janela e acionou a Polícia Militar.

Com base nas características do casal a polícia fez ronda e o localizou com 3 kg de fios de cobre. A dupla foi presa e tiveram a prisão convertida em preventiva na época.