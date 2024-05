Casa do filme “Esqueceram de Mim” está à venda

Sucesso nos anos 90, casa de “Esqueceram de Mim” está à venda nos EUA por R$ 27 milhões. Palco de sucesso do cinema estrelado por Macaulay Culkin, foi comprada em 2012 por um casal, que pagou, à época, US$ 1,585 milhões equivalente a R$ 8,2 milhões. Alguns cenários do filme ainda são conservados pelos atuais donos do imóvel

A empresa que está comercializando o imóvel, a Coldwell Banker Realty, divulgou detalhes do centenário imóvel em estilo georgiano de tijolos vermelhos localizado no número 671 da Linconl Avenue, em Winnetka, em Ilinois, nos EUA.

A informação foi inicialmente divulgada na última sexta-feira (24) pelo The Wall Street Journal.