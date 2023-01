Uma casa de madeira foi completamente destruída por um incêndio no início da tarde desta sexta-feira (13) no cruzamento das ruas Pedro Celestino com Júlio Dittmar, no bairro Monte Castelo.

Segundo informações apurada, pelo menos três equipes do Corpo de Bombeiros foram empenhadas para combater as chamas que foram vistas de várias localidades.

O imóvel tinha a estrutura de madeira e foi rapidamente consumida pelas chamas, que chegaram a ficar altas pela forma como o fogo se propagou. Porém, ninguém ficou ferido e também não havia ninguém pelas proximidades.

A casa era frequentada por moradores de rua e os militares encontraram algumas roupas e uma carrinho de supermercado no local.

Ainda conforme os militares, foram usados mais ou menos 2,5 mil litros para realizar o combate de incêndio.