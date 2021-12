Incêndio destruiu vários materiais, parte da estrutura e telhado de uma residência na Vila Marli, na manhã desta sexta-feira (10). O morador deixou panos de prato fervendo e saiu para sacar dinheiro na esquina de casa, quando o fogo se espalhou e atingiu a residência.

Casa é tomada por incêndio nesta sexta-feira (10) após morador sair e deixar panos de prato fervendo em fogareiro na Vila Marli em Campo Grande (MS). De acordo com os bombeiros, o dona da residência deixando os panos fervendo em uma lata, em um fogareiro na varanda de casa. O morador saiu de casa para sacar dinheiro e quando voltou o fogo já havia se espalhado. Uma vizinha ao perceber as chamas avisou o morador que acionou o Corpo de Bombeiros.

Ele saiu para ir até o mercado da esquina sacar dinheiro, quando o fogo se espalhou e saiu de controle. Uma vizinha gritou pelo morador ao perceber as chamas e outro vizinho acionou o Corpo de Bombeiros. o morador tentou apagar as chamas com baldes de água, mas sem sucesso. Os bombeiros usaram aproximadamente 1.500 litros de água para conter as chamas. O fogo não chegou até a parte interna da casa, mas destruiu uma máquina de lavar, roupas da vítima e outros pertences que ficavam na varanda.