Casa pega fogo e dono morre queimado em Campo Grande

Na noite de quarta-feira (21), um homem, possivelmente identificado como Marques Ribeiro Gomes, morreu carbonizado em um incêndio que destruiu sua residência e comércio localizado na Rua 02, no Núcleo Industrial.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h10. Ao chegar, encontraram o imóvel em chamas e o corpo da vítima na cozinha. As equipes combatem o fogo e realizaram o trabalho de rescaldo para evitar que as chamas se espalhassem.

Uma testemunha informou à Polícia Civil que o homem morava sozinho e utilizava a casa também como um ponto de venda de bebidas alcoólicas e substâncias inflamáveis, incluindo pequenas quantidades de combustível.

Como o corpo estava completamente carbonizado, a identificação por foto, familiares ou documentos não foi possível. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames que confirmarão a identidade da vítima.

No local do incêndio, foram encontrados um fogão e um botijão de gás. A causa do incêndio ainda está sendo investigada, e o caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Cepol.





