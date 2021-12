Agraciada com recursos doados pela Central de Execução de Penas Alternativas (CEPA), vinculada à 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande (VEP), a instituição Espaço Esperança inaugurou, nesta quinta-feira (9), sua sede própria para melhor atender à comunidade do bairro Parque do Lageado e redondezas. A entidade recebeu recursos do Poder Judiciário tanto para a construção do prédio quanto para a compra do mobiliário.

A presidente da instituição, Cibele da Silva Rabelo dos Santos, conta que há cerca de 12 anos, com a chegada na Capital da Terapia Floral Gotas de Amor, a instituição começou a oferecer serviços, atendimentos e terapias integrativas e complementares de forma gratuita à população do bairro Parque do Lageado.

De acordo com Cibele, em 2020 o Espaço Esperança apresentou um projeto à Cepa para construção de sua sede e foi um dos contemplados. A construção, localizada na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, n. 1386, no entanto, foi atrasada pela pandemia, pois foi necessário esperar as condições sanitárias necessárias para ser executada corretamente.

As obras foram finalizadas somente este ano e em junho a entidade começou os atendimentos em prédio próprio. Foi então apresentado outro projeto junto à Cepa para compra de mobiliário, tendo a associação beneficente sido contemplada mais uma vez. Como forma de agradecimento, o Espaço Esperança decidiu realizar uma cerimônia oficial de inauguração para a qual foram convidados colaboradores da instituição, amigos, moradores e autoridades do TJMS.

No início do evento, o juiz Albino Coimbra Neto, titular da 2ª VEP, foi convidado a cortar a faixa de inauguração na porta de entrada do Espaço Esperança. Logo após, o juiz e a presidente da associação fizeram o descerramento da placa que indica a doação de recursos por parte da CEPA para erigir o prédio, como símbolo de gratidão pelo auxílio recebido.

Em seguida, houve a explanação acerca do histórico da instituição, um momento de meditação e uma apresentação musical.

Albino enfatizou a satisfação em ver o trabalho desenvolvido na VEP ser concretizado, por meio de ações como o Espaço Esperança. “Esses recursos aplicados aqui são provenientes de penas quando nós, juízes do Estado, condenamos alguém que pratica um crime ao pagamento de uma pena pecuniária. Pegar algo ruim, de um crime, e transformar em ações como essa representa o papel do Poder Judiciário de converter mazelas da sociedade em ações positivas”.

Prestigiaram também a cerimônia, os juízes Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri; Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara de Direitos Difusos e Alexandre Antunes da Silva, da Vara da Justiça Militar.

SAIBA MAIS

O Espaço Esperança iniciou sua atuação no bairro Parque do sol em 2009, com a chegada da Terapia Floral Gotas de Amor, de forma totalmente gratuita. Em 2016, foi fundada a Associação Centro de Terapias Integrativas e Complementares André Luiz – Espaço de Convivência Esperança, com a proposta inovadora de oferecer um programa de saúde integral para famílias que vivem em torno do aterro sanitário de Campo Grande, com gratuidade em seus atendimentos, realizados por profissionais das variadas áreas de atuação de saúde, como voluntários.

No primeiro mês de funcionamento na sede nova foram atendidas 193 pessoas. Entre os serviços oferecidos estão a distribuição de florais e pomadas, a realização de escutas terapêuticas florais, pintura de mandalas, reiki, cura prânica, regeneração celular, quiropraxia e auriculoterapia. Ao todo, 10 terapeutas com formações profissionais na área da saúde integral atendem no Espaço Esperança, distribuídos ao longo de três dias da semana.

Atualmente, 60 pessoas são atendidas semanalmente, com 120 práticas terapêuticas por mês. A meta da instituição é atender 300 assistidos com a inauguração da sede própria.