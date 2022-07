Após 25 anos como comentarista esportivo da TV Globo, Walter Casagrande encerra contrato com a emissora. A informação foi confirmada pelo comentarista através de um vídeo publicado nas redes sociais. De acordo com ele, a decisão foi tomada por ambas as partes e gerou um alívio para todos.

“Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados”, explicou.

CONFIRA O VÍDEO:

https://www.instagram.com/p/CfrlF9AjJ1b/