Casal cheira “pó” e causa acidente na BR-262

Casal ficou ferido após uma colisão entre um Gol; placas de Ribas e uma Carreta no Km 308 da BR-262 em Campo Grande. A carreta bitrem, carregada com 46 toneladas de minério, seguia sentido a Ribas do Rio Pardo quando o caminhoneiro viu o veículo no acostamento da contramão da via ele tentou sair do veículo que vinha em sua direção; mas sem sucesso.

O motorista ficou ferido e preso às ferragens sendo necessário o uso de um desencarcerador pelos Bombeiros para retirar a vítima. A mulher sofreu fratura no fêmur e o rapaz fraturou o cotovelo.

No momento do resgate o motorista; um jovem de 23 anos, confessou para a PRF que havia consumido cocaína e a menina, de 21 anos fumado maconha horas antes do acidente.